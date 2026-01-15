Haberler

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 4 tutuklama

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli ve Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 8 kişi gözaltına alındı; 4'ü tutuklandı. Özbekistan'dan getirilen 6 kadın fuhşa zorlanmaktan kurtarıldı.

Kocaeli ve Iğdır'da polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Özbekistan'dan iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilip fuhuşa zorladıkları belirlenen 6 kadın kurtarıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri, daha sonra tehdit ve şantaj yoluyla fuhşa zorladıkları belirlendi. Yapılan operasyonlarda fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6 mağdur kadın kurtarıldı. Suç örgütü yöneticisi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik 10 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda; Kocaeli ilinde 7, Iğdır ilinde ise yurt dışına kaçmak üzereyken 1 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Medvedev'den Macron'a ironik yanıt: Korkudan Grönland'dan vazgeçecekler

Putin'in sağ kolundan Avrupa'ya çok konuşulacak Grönland göndermesi
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki
Merdiven boşluğunda ölü bulundu

Merdiven boşluğunda bulundu! Komşuları dehşete düşürdü