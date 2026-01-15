Kocaeli merkezli fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 4 tutuklama

Kocaeli ve Iğdır'da polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Özbekistan'dan iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilip fuhuşa zorladıkları belirlenen 6 kadın kurtarıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri, daha sonra tehdit ve şantaj yoluyla fuhşa zorladıkları belirlendi. Yapılan operasyonlarda fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6 mağdur kadın kurtarıldı. Suç örgütü yöneticisi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik 10 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda; Kocaeli ilinde 7, Iğdır ilinde ise yurt dışına kaçmak üzereyken 1 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ