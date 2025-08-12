Fuhşa Teşvik Üzerinden Aranan Şahıs Operasyonla Yakalandı

Fuhşa Teşvik Üzerinden Aranan Şahıs Operasyonla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, fuhşa teşvik suçundan aranan ve hakkında 28 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde fuhşa teşvik etmek suçundan aranan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda M.G. isimli şüpheli şahsın Bozdoğan ilçesinde olduğu tespit edildi. Fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek suçundan hakkında 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyona M.G.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.G., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.