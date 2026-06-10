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FSM çıkışında zincirleme kaza: Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı

FSM çıkışında zincirleme kaza: Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı
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İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında kontrolden çıkan bir otomobil, iki araca çarparak takla attı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde kontrolden çıkan bir otomobil, aynı yöndeki iki araca çarparak takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. M.N.İ idaresindeki 34 NSM 978 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden 34 NYM 695 plakalı Mercedes marka araç ile 34 SF 4614 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 NSM 978 plakalı otomobil ters döndü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kaza geçiren sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası köprü çıkışında bir süre yoğun trafik oluştu. Takla atan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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