FSB'ye göre Moskova'nın hava savunmasına saldırı hazırlığındaki 2 kişi yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) adına hareket ettikleri öne sürülen 2 kişinin Moskova'nın hava savunma sistemine ve bir elektrik tesisine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı hazırlığındayken yakalandığını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı İHA saldırıları sürerken, Moskova'nın hava savunma sistemlerine yönelik yeni bir saldırı girişimi gündeme geldi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) adına hareket ettikleri öne sürülen 2 kişinin Moskova'nın hava savunma sistemine ve bir elektrik tesisine yönelik İHA saldırısı hazırlığındayken yakalandığını bildirdi. Açıklamada, Güney Kafkasya bölgesinden oldukları belirtilen şüphelilerin Rusya'nın iki farklı bölgesinden birinci şahıs görüşü (FPV) özelliğine sahip İHA'lar ve patlayıcılar temin ederek, bunları Moskova bölgesine taşıdığı, İHA'ları hazırlayıp etkinleştirdiği aktarıldı. Araçların ise Ukrayna'dan uzaktan kontrol edilmesinin planlandığı ifade edildi.

"Şüpheliler terör saldırısı gerçekleştirmeye hazırlanırken gözaltına alındı"

Rusya Federal Güvenlik Servisinin yaptığı açıklamada, "Şüphelilerden birinin bir SBU görevlisi tarafından işe alındığı, söz konusu görevlinin talimatları doğrultusunda ve kendisine vaat edilen para karşılığında sabotaj ve terör saldırısı hazırlamak ve gerçekleştirmek üzere Rusya'ya gittiği tespit edildi. Bu amaçla yakın çevresinden bir tanıdığını da kendisine yardım etmesi için ikna etti. Şüpheliler, bir elektrik altyapı tesisine ve Moskova'nın füze savunma sisteminin kilit bileşenlerinden birine yönelik terör saldırısını gerçekleştirmeye hazırlanırken FSB görevlileri tarafından gözaltına alındı" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı