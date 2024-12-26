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Freni Patlayan Kepçe Yüklü Tır Kamu Binasına Çarptı

Freni Patlayan Kepçe Yüklü Tır Kamu Binasına Çarptı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde freni patlayan kepçe yüklü bir tır kamu binasına çarparak devrildi. Kazada tır sürücüsü ve bir kamu görevlisi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde freni patlayan kepçe yüklü tır kamu binasına çarptı, sürücü ile bir kamu görevlisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 66 AN 046 Plakalı kepçe yüklü tır, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Lütfullah Kayalar Caddesi'ne geldiği sırada freni patladı. Lozan Mubadilleri parkına giren tır istinat duvarı üzerinde askıda kalırken, dorsinde bulunan kepçe ise Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü binasına devrildi. Kazada tır sürücüsü ile birlikte bina içerisinde bulunan kamu görevlisi M.Y. yaralandı.

Yaralılar Akdağmadeni Devlet Hastanesi'nden tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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