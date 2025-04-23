Freni Patlayan Hafriyat Kamyonu Faciaya Neden Oldu: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Freni patlayan hafriyat kamyonunun facia öncesi tozu dumana kattığı anlar kamerada

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kamyon kazasının olay anı görüntüleri ortaya çıktı

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kazada freni patlayan hafriyat kamyonunun kontrolden çıkarak tozu dumana kattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Defne ilçesi Harbiye şelalesi mevkiinde meydana geldi. H.Y. idaresindeki 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonu freni patlayınca yol kenarındaki seramik yapılan iş yerine çarptı. Ardından kamyon uçurumdan yuvarlanarak bölgede bulunan güvenlik kulübesini biçti.

Kazada sürücü ile kulübede bulunan 51 yaşındaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak ağır yaralandı. Yaralı sürücü ve Çakrak olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Güvenlik görevlisi Çakrak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Feci kazada freni patlayan hafriyat kamyonunun kontrolden çıkarak tozu dumana kattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hafriyat kamyonunun hızla uçurumdan uçtuğu görüldü.