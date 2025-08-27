Freni Boşalan Tırın Sürücüsü Facianın Eşiğinden Döndü

Freni Boşalan Tırın Sürücüsü Facianın Eşiğinden Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Bingöl karayolunda freni boşalan tırı kontrol altına alarak durduran sürücünün soğukkanlılığı, olası bir kazayı engelledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da freni boşalan tır, kilometrelerce ilerlerken sürücünün soğukkanlılığı faciayı önledi. Sürücü tırı refüje sokarak durdurdu, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Elazığ- Bingöl karakolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 ASR 520 plakalı tırın bir anda freni boşaldı. Yaklaşık 10 kilometre direksiyon hakimiyetini koruyarak ilerleyen sürücü, Yolçatı mevkiindeki kavşağa gelince refüje çıkarak tırı durdurmayı başardı. Kazada herhangi bir yaralanan olmazken, sürücünün direksiyon hakimiyetini koruyarak sergilediği soğukkanlılık, can kaybının önüne geçti.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Alarmları kurun! Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.