Freni Boşalan Tırın Sürücüsü Facianın Eşiğinden Döndü

Elazığ'da freni boşalan tır, kilometrelerce ilerlerken sürücünün soğukkanlılığı faciayı önledi. Sürücü tırı refüje sokarak durdurdu, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Elazığ- Bingöl karakolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 ASR 520 plakalı tırın bir anda freni boşaldı. Yaklaşık 10 kilometre direksiyon hakimiyetini koruyarak ilerleyen sürücü, Yolçatı mevkiindeki kavşağa gelince refüje çıkarak tırı durdurmayı başardı. Kazada herhangi bir yaralanan olmazken, sürücünün direksiyon hakimiyetini koruyarak sergilediği soğukkanlılık, can kaybının önüne geçti.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ