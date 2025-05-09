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Freni Boşalan Hafif Ticari Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı

Freni Boşalan Hafif Ticari Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı
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Karaman'da freni boşalan hafif ticari aracın geri geri giderek park halindeki 2 otomobile çarpması güvenlik kamerası görüntüleriyle kaydedildi. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

Karaman'da freni boşalan hafif ticari aracın geri geri giderek park halindeki 2 otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Mansurdede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında duran 42 AED 945 plakalı hafif ticari araç, freninin boşalması üzerine bir anda hareket ederek geri geriye gitmeye başladı. İçerisinde kimsenin bulunmadığı araç daha sonra park halindeki 2 otomobile çarparak durdu. Yaşanan görünmez kazada ölen yada yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekibinin yaptığı inceleme ve tuttuğu tutanağın ardından maddi hasar oluşan araçlar, sahipleri tarafından kaza yerinden kaldırıldı.

Olayın yaşandığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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