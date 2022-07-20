Fren yerine gaza bastı, duvara çarparak durabildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fren yerine gaza bastı, duvara çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Fren yerine gaza bastı, duvara çarparak durabildi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle duvara çarparak durabildi.

Fren yerine gaza bastı, duvara çarparak durabildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle duvara çarparak durabildi.

Kaza, Uzun Mehmet Mahallesi Süvari İsmail Hakkı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahar Olgun idaresindeki 67 ABP 822 plakalı otomobil yokuş aşağıya inerken fren yerine gaza basınca yoldan çıkıp duvara çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan otomobil kullanılamaz hale gelirken, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Serhat Halit Biçer - 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title