Fren Yerine Gaza Basınca Kaldırıma Çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kaldırıma çıkarak bir iş yerine metreler kala durdu. Olayda yaralanan olmazken, kaldırımda bulunan ağaç ve dubalar zarar gördü.
Fren yerine gaza basınca kaldırıma çıktı
HATAY - Hatay'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, kaldırıma çıktı, bir iş yerine metreler kala durdu.
Olay, İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen 33 ANZ 514 plakalı otomobil, kadın sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan olmazken kaldırımda bulunan ağaç ve dubalar zarar gördü. Maddi hasarın aracın oluştuğu aracın iş yerlerine metreler kala durması muhtemel faciayı önledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa