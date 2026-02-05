Fransa'dan Pasifik'teki bir gemiye operasyon: 4.25 ton kokaine el kondu

Fransız donanması, Pasifik'te bir gemiye düzenlenen operasyonda 4.25 ton kokaine el koydu.

Fransız donanması, Karayipler'de bir gemiye operasyon düzenledi. Orta Amerika'dan hareket eden ve Güney Afrika'ya doğru gittiği düşünülen gemi, Fransız Polinezyası'nda durduruldu. Gemiye düzenlenen operasyonda 4.25 ton kokaine el kondu. Yetkililer, kokainin Polinezya ekonomik bölgesi ve deniz koruma alanının dışında imha edildiğini ve gemi ile mürettebatının ise uluslararası hukuk çerçevesinde serbest bırakıldığını aktardı.

Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı Catherine Vautrin, ABD ve diğer ülkelerin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelelerini yoğunlaştırdığı bir dönemde, Fransız donanmasının kokain taşıyan bir tekneyi ele geçirdiğini ve Barbados yetkililerine teslim ettiğini söyledi. - PARİS