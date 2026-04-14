Haberler

Irak'ta Fransız savaş uçakları İHA saldırısını engelledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın kuzeyindeki IKBY'ye yönelik düzenlenen İHA saldırısı, Fransa'ya ait savaş uçakları tarafından başarıyla engellendi. Saldırının İran topraklarından gerçekleştirildiği bildirildi ve herhangi bir kayıp yaşanmadığı açıklandı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik İHA saldırısı, Fransa'ya ait savaş uçakları tarafından engellendi.

ABD ile İran arasında ateşkes devam ederken, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e İHA saldırısı düzenlendi. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bünyesinde yer alan Fransa'ya ait savaş uçakları, 2 İHA'yı havada imha ederek saldırıyı engelledi.

Saldırıyla ilgili IKBY Terörle Mücadele Birim tarafından yapılan açıklamada, saat 17.04'te İran topraklarından Erbil yönüne doğru bomba yüklü 2 İHA'nın fırlatıldığı belirtildi. Savaş uçaklarının müdahalesi sonucu söz konusu İHA'ların havada imha edilerek düşürüldüğü belirten açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Güvenlik kaynakları ise IKBY'deki İranlı muhalif gruplardan Kürdistan Emekçileri Örgütü'ne ait bazı noktaların İHA saldırıyla hedef alındığını aktardı. Kaynaklar, saldırının Süleymaniye vilayetine bağlı Surdaş bölgesindeki örgüt noktalarına düzenlendiğini belirtti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

