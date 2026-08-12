Fransa'da Orman Yangınları: 1200 Kişi Tahliye Edildi

Fransa'nın kuzeyinde sahile yakın bir noktada çıkan iki orman yangını nedeniyle yaklaşık bin 200 kişi kamp alanından tahliye edildi.

Fransa'da orman yangınları devam ediyor. Fransa'nın kuzeyinde yer alan Dover Boğazı'na kıyısı bulunan Pas-de-Calais'te sahile yakın bir noktada iki orman yangını çıktı. Yangınlar nedeniyle nedeniyle yaklaşık bin 200 kişi kamp alanından tahliye edildi.

Pas-de-Calais Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangınlardan birinin kontrol altına alındığı belirtilerek, diğer yangının bölgeye erişimin zor olması nedeniyle henüz kontrol altına alınmadığı ve yangının güneye doğru kontrolsüz şekilde ilerlediği ifade edildi.

Fransa Çevre ve Bölge Planlama Bakanı Monique Barbut, orman yangınları hakkında yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasının doğrudan ve dolaylı maliyetlerinin 15 milyar euroya kadar çıkabileceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı