Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü

Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü
Güncelleme:
Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki vatandaşlarını tahliye etmek için gönderdiği uçağın, bölgede devam eden füze ve dron saldırıları nedeniyle geri döndüğünü açıkladı. Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, bu durumun bölgedeki istikrarsızlık ve operasyonların karmaşıklığını gösterdiğini belirtti.

Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) vatandaşlarını tahliye etmek üzere gönderdiği yolcu uçağı, bölgede devam eden füze ve dron saldırıları nedeniyle Fransa'ya geri döndü.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak Arap ülkelerine düzenlediği füze ve dron saldırıları devam ederken, birçok ülke vatandaşlarını ilgili ülkelerden tahliye etmeye çalışıyor.

TAHLİTE UÇAĞI SALDIRILAR NEDENİYLE GERİ DÖNDÜ

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) vatandaşlarını tahliye etmek üzere gönderdiği yolcu uçağın, bölgede devam eden füze ve dron saldırıları nedeniyle Fransa'ya geri döndüğünü açıkladı. Tabarot, "Bu durum, bölgedeki istikrarsızlığı ve geri dönüş operasyonlarının karmaşıklığını yansıtıyor" dedi.

NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
