Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü
Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki vatandaşlarını tahliye etmek için gönderdiği uçağın, bölgede devam eden füze ve dron saldırıları nedeniyle geri döndüğünü açıkladı. Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, bu durumun bölgedeki istikrarsızlık ve operasyonların karmaşıklığını gösterdiğini belirtti.
TAHLİTE UÇAĞI SALDIRILAR NEDENİYLE GERİ DÖNDÜ
Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) vatandaşlarını tahliye etmek üzere gönderdiği yolcu uçağın, bölgede devam eden füze ve dron saldırıları nedeniyle Fransa'ya geri döndüğünü açıkladı. Tabarot, "Bu durum, bölgedeki istikrarsızlığı ve geri dönüş operasyonlarının karmaşıklığını yansıtıyor" dedi.