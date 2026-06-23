Fransa'da 18 Haziran'dan bu yana 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sıcak hava dalgasının etkili olduğu 18 Haziran'dan bu yana 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülkede rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle ilgili bakanlarla gerçekleştirdiği toplantının açılışında açıklamalarda bulundu. Başbakan Lecornu, 18 Haziran'dan bu yana serinlemek üzere suya giren 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirtti. Lecornu can kayıplarının çoğunun gençlerden oluştuğunu ifade etti. Lecornu, sıcak hava dalgasının acil servis sistemi üzerinde artan baskısına karşılık ORSAN acil sağlık planının 2. seviyesini devreye aldığını belirtti.

Orsan planı, sağlık sisteminin olağanüstü sağlık durumlarına hazırlanmasını ve operasyonel olarak müdahaleyi içeriyor.

Ülke genelinde sıcaklık uyarısı

Fransa Meteoroloji Dairesi'ne göre ülkenin büyük bir bölümü şiddetli sıcaklık uyarısı altında ve bugün de sıcaklıkların 40 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Fransa'nın batı kesimlerinin bazı bölgelerinde ise sıcaklıkların 43 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Ülke, 1947'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak gecesini yaşadı. Meteoroloji uzmanlarının "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdiği bu durum nedeniyle 54 ilde kırmızı alarm verildi.

Fransız halkı serinlemek için kanallara ve nehirlere girerken, Fransa Gençlik ve Spor Bakanı Marina Ferrari serinleme isteğini anladığını, ancak izin verilmeyen veya tehlikeli alanlarda yüzülmemesi konusunda uyarıda bulundu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı