Haberler

Fransa'da 14 yaşındaki öğrenci, öğretmenini bıçaklayarak ağır yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Alpes-Cote d'Azur bölgesindeki La Guicharde Ortaokulu'nda, 14 yaşındaki bir öğrenci, 60 yaşındaki resim öğretmenini bıçaklayarak ağır yaraladı. Öğrenci, cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı.

Fransa'nın güneyindeki Alpes-Cote d'Azur bölgesinde La Guicharde Ortaokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci, 60 yaşındaki resim öğretmenini birden fazla kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

Fransa'da bir ortaokulda dehşet verici bir olay yaşandı. Ülkenin güneyindeki Alpes-Cote d'Azur bölgesindeki Sanary-sur-Mer kasabasında bulunan La Guicharde Ortaokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci, 60 yaşındaki resim öğretmenini birden fazla kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

Cinayete teşebbüs şüphesi ile gözaltına alındı

Toulon kentinin Cumhuriyet Savcısı Raphael Balland olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, öğrencinin öğretmeni en az 3 kez bıçakladığını ve ardından cinayete teşebbüs şüphesi ile gözaltına alındığını belirtti. Balland, "Bildiğimiz tek şey, son dönemde öğretmenle aralarında gerginlikler olduğu ve öğrencinin ona öfkeli olduğudur" ifadelerini kullandı.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray olayın yaşandığı ortaokula giderek, "Düşüncelerim mağdurla, ailesiyle ve derin bir şok yaşayan tüm eğitim camiasıyla birlikte" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Fransız lider Emmanuel Macron'un öğretmenin sağlık durumu hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini söyledi.

Fransa'da geçtiğimiz yıllarda da bıçaklı saldırılar gerçekleşmişti

Fransa'da geçtiğimiz yıl 14 yaşındaki öğrenci, bir eğitim görevlisini bıçaklamış ve cinayetle suçlanmıştı. Ayrı bir olayda ise bir öğrenci, Nantes kentinde gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda bir kız öğrenciyi öldürmüş ve birçok öğrenciyi yaralamıştı. - TOULON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı