Fransa'da 16 yaşındaki öğrenci, ders sırasında öğretmenini bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa Haberleri Fransa'nın Saint-Jean-de-Luz şehrinde bir lisede 16 yaşındaki öğrenci, ders sırasında öğretmenini bıçakladı. Öğretmen olay yerinde hayatını kaybederken, öğrenci gözaltına alındı. Fransa'nın Saint-Jean-de-Luz şehrinde bir lisede görev yapan İspanyolca öğretmeni, 16 yaşındaki öğrencisi tarafından bıçaklandı. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenci gözaltına alınırken, yetkililer öğretmenin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. DERS SIRASINDA SALDIRDI Fransız basını, saldırganın öğretmenin ders verdiği sırada sınıfa girdiğini ve saldırdığını belirterek, saldırgan öğrencinin psikolojik sorunları olabileceğine yer verdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fransa 3. Sayfa Haberler

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