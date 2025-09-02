Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı, Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi

Fransa'da 4 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Fransa'nın Marsilya kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4 kişi yaralandı. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Polis, bıçaklı saldırıda yaralananların hayati tehlikesi olmadığını belirterek, vurulan saldırganın durumun ağır olduğunu ifade etti. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Polisin saldırganı vurduğu anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. - MARSİLYA