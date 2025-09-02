Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı, Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi

Güncelleme:
Marsilya'da bıçaklı bir saldırgan, 4 kişiyi yaraladı. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor, saldırganın durumu ise ağır.

Fransa'nın Marsilya kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4 kişi yaralandı. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Polis, bıçaklı saldırıda yaralananların hayati tehlikesi olmadığını belirterek, vurulan saldırganın durumun ağır olduğunu ifade etti. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Polisin saldırganı vurduğu anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. - MARSİLYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
