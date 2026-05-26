Haberler

Fransa'da aşırı sıcaklardan 7 kişi öldü

Fransa'da aşırı sıcaklardan 7 kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle boğulma ve sağlık sorunları sonucu 7 kişi öldü. Ülkede turuncu alarm verilirken, sıcaklıkların 36 dereceye çıkması bekleniyor.

Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar, çeşitli bölgelerde yaşanan boğulma vakaları ve sağlık sorunları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da sıcaklıklar cumartesi gününden bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülke genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok kişi serinlemek için sahillere yönelirken, çok sayıda boğulma vakası ve sağlık sorunu da yaşandı. Fransız Enerji'den Sorumlu Bakan Yardımcısı Maud Bregeon, 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bregeon, hayatını kaybedenlerin beşinin göl, nehir veya sahillerde boğulma sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Başkent Paris'te Pazar günü düzenlenen 10 kilometrelik bir koşu sırasında da bir kişi ölürken, 10 kişinin kritik durumda hastaneye kaldırıldı.

Turuncu alarm verildi

Fransa hükümeti, spor etkinlikleri sırasında insanların korunması için yerel yönetimlere önlem alma talimatı verdi. Ülkenin büyük bölümünde hava durumu kurumu Meteo France tarafından turuncu alarm verildi. Meteoroloji, salı öğleden sonra sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkabileceğini bildirdi.

Pazartesi günü kayıtlara geçen en sıcak mayıs günü yaşandı

Ülkede dün, kayıtlara geçen en sıcak mayıs günü yaşanırken, Avrupa'nın büyük bölümünde sağlık uyarıları ile açık alanda çalışma kısıtlamaları getirildiği öğrenildi. Başbakan Sebastien Lecornu'nun hükümetin hazırlıklarını gözden geçirmek üzere ilgili bakanlarla perşembe günü bir toplantı yapacağı bildirildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale

Miting öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten