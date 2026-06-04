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Frankfurt Havalimanı'nda aprondaki uçağın ön iniş takımı çöktü

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Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda Lufthansa'ya ait Boeing 787 yolcu uçağının ön iniş takımı apronda çöktü. Olayda yaralanan olmazken, uçakta yolcu bulunmadığı bildirildi.

Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda Lufthansa'ya ait Boeing 787 yolcu uçağının ön iniş takımı apronda çöktü.

Alman havayolu şirketi Lufthansa'ya ait uçakta teknik bir arıza yaşandı. Frankfurt Havalimanı'nda apronda bekleyen Boeing 787 yolcu uçağının ön iniş takımı apronda çöktü. Olay anına ait görüntülerde, uçağın ön kısmı çökerken yakındaki bir görevlinin son anda geri çekildiği dikkati çekiyor.

Frankfurt Havalimanı'nın işletmecisi Fraport'tan yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 12.45 sıralarında apronda meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, herhangi bir yaralanmanın olup olmadığı da dahil olmak üzere ayrıntıların araştırıldığı aktarıldı.

New York merkezli haber ajansı Bloomberg News, olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığını bildirdi. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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