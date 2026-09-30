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Fon Soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tera yöneticisi Emir Münür Sarpyener’in de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Fon Soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tera yöneticisi Emir Münür Sarpyener’in de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fon Soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tera yöneticisi Emir Münür Sarpyener'in de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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