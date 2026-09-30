Fon Soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tera yöneticisi Emir Münür Sarpyener’in de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon Soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tera yöneticisi Emir Münür Sarpyener’in de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Fon Soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tera yöneticisi Emir Münür Sarpyener'in de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı