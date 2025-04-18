Florida State Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: İki Ölü, Altı Yaralı
ABD'nin Florida eyaletindeki Florida State Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Saldırgan, üniversite öğrencisi olup, olay sırasında rastgele ateş açtı. Polis, saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirdi.
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Florida State Üniversitesi (FSU), perşembe günü yerel saatle 11.50 sularında meydana gelen silahlı saldırıyla sarsıldı. Yetkililer, saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Saldırgan rastgele ateş açtı
Florida State Üniversitesi'nde görevli Polis Şefi Jason Trumabuer, düzenlediği basın toplantısında saldırının detaylarını paylaştı. Trumabuer, saldırganın öğrenciler ve öğretim üyelerinin bulunduğu bir binaya girerek rastgele ateş açtığını belirtti. Olay yerinde iki kişinin hayatını kaybettiğini ve beş kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Saldırgan etkisiz hale getirildi
Polis, saldırganın silahını ateşlemesinden dakikalar sonra müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi. Saldırganın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Yetkililer, saldırganın üniversitenin öğrencilerinden biri olduğunu, hayatını kaybeden iki kişinin ise okul öğrencisi olmadığını bildirdi.
Saldırganın kimliği açıklandı
Saldırganın 20 yaşındaki Phoenix Ikner olduğu ve Leon İlçesi Şerif Yardımcısı'nın oğlu olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, Ikner'in saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırı sırasında saldırganın üzerinde bir tabanca ve bir tüfek bulunduğu, ancak tüfeğin kullanılıp kullanılmadığının henüz netleşmediği bildirildi.
Okulda alarm verildi, olağanüstü hal kaldırıldı
Saldırıyla birlikte kampüste acil durum alarmı devreye sokuldu. Öğrenciler, uygulanan güvenlik protokolleri doğrultusunda bina içinde saklandı. Florida State Üniversitesi yönetimi, yerel saatle 15.20'de olağanüstü halin sona erdiğini ve gün içindeki tüm ders ve etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.
Vali DeSantis'ten taziye mesajı
Florida Valisi Ron DeSantis, saldırının ardından yaptığı açıklamada, emniyet yetkililerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü belirterek, "Dualarımız hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralılar ve aileleriyle birlikte" dedi.
Üniversite geçmişte de saldırı yaşamıştı
Aynı üniversite, 2015 yılında da benzer bir saldırıya sahne olmuştu. Olayda üç kişi yaralanmış, saldırgan ise polis tarafından vurularak öldürülmüştü. - FLORIDA