İskeleye demirli haldeki tekne havaya uçtu

ABD'nin Florida eyaletindeki bir teknede patlama meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

ALEVLER BAŞKA BİR TEKNEYE DAHA SIÇRADI

Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentinde bir iskeleye demirli halde bulunan teknede patlama meydana geldi. Tekne, patlamanın ardından alev aldı. Yangın başka bir tekneye daha sıçradı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İtfaiyeden yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Patlamanın nedenine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.