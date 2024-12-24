İskeleye demirli haldeki tekne havaya uçtu
ABD'nin Florida eyaletinde bir teknede meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Patlama anına ilişkin görüntülerde içinde birkaç kişinin bulunduğu teknenin birdenbire ikiye ayrıldığı görülüyor.
ABD'nin Florida eyaletindeki bir teknede patlama meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
ALEVLER BAŞKA BİR TEKNEYE DAHA SIÇRADI
Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentinde bir iskeleye demirli halde bulunan teknede patlama meydana geldi. Tekne, patlamanın ardından alev aldı. Yangın başka bir tekneye daha sıçradı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İtfaiyeden yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Patlamanın nedenine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.