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ABD'de orman yangınları: 2 bin hektarlık alan kül oldu

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ABD'nin Florida eyaletinde çıkan orman yangınları hızla yayılarak 2 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Alevler ve yoğun duman nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

ABD'nin Florida eyaletinde orman yangınları hızla yayılarak 2 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Çok sayıda yol, trafiğe kapatıldı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Dade County'de hafta başı 3 farklı noktada çıkan orman yangını henüz söndürülemedi. Yangınlarda şu ana kadar 2 bin hektarlık alan kül oldu. Alevler ve yoğun duman nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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