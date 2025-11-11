Florida'da Küçük Pervaneli Uçak Düşerek 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'de kasırga yardım çalışmaları kapsamında Jamaika'ya gitmekte olan küçük pervaneli uçağın Florida eyaletine bağlı Coral Springs'te gölete düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de meydana gelen uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Kasırga yardım çalışmaları kapsamında Jamaika'ya gitmekte olan küçük pervaneli uçağın Florida eyaletine bağlı Coral Springs'te gölete düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Coral Springs-Parkland İtfaiye Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mike Moser, kalkıştan kısa bir süre sonra düşen uçakta bulunan kişilere ilişkin detaylı bilgi vermedi. Moser, olayın bildirilmesinin ardından acil durum ekiplerinin birkaç dakika içinde olay yerine ulaştığını belirtti.

Uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - FLORIDA