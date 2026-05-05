Flash Haber Tv'nin sahibinin de bulunduğu yasadışı bahis davasında 3 sanık tahliye edildi

Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork dahil 55 sanığın yargılandığı yasadışı bahis davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, aralarında Erkan Kork'un da bulunduğu bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bir kısım sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, mahkemeden beraatlarını ve tahliyelerini talep ettiler.

3 sanık tahliye edildi

Alınan savunma ve bayanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklarından Hülya Turan, Arzu Tepe ile Hamza Kork'un tahliyesine hükmetti. Heyet, sanık Erkan Kork'un tutukluluk halinin devamına da hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Erkan Kork'un yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik çok katmanlı bir şirket yapılanması oluşturduğu, doğrudan veya dolaylı şekilde çok sayıda şirketin sahibi, ortağı veya yöneticisi konumunda bulunduğu aktarıldı. İddianamede, Erkan Kork'a yönelik düzenlenen MASAK raporları ve Merkez Bankası (MB) denetimlerine göre, Kork'un bu şirketler aracılığıyla örgütsel faaliyetleri yönettiği, finansal yapıyı kurduğu ve kontrol ettiği aktarıldı.

21 yıla kadar hapis cezası talebi

İddianamede, Erkan Kork hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ile 7258 sayılı 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' suçlarından 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı