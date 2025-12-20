Haberler

Bursa'da bebeğin akciğerine fıstık kaçtı

Bursa'da bebeğin akciğerine fıstık kaçtı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 yaşındaki bir bebek, ağzına attığı fıstığın akciğerine kaçması sonucu hastanelik oldu. Nefes darlığı yaşayan bebek, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı ve ardından daha büyük bir hastaneye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağzına attığı fıstık akciğerine kaçan bebek hastanelik oldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Çevre sokaktaki bir evde meydana geldi. 1 yaşındaki Muhammed K. yerde bulduğu fıstığı ağzına attı. Muhammed bebek fıstığı yutmaya çalıştığı sırada nefes borusundan akciğerine kaçtı. Nefes darlığı yaşayan bebek ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde akciğerinde fıstık olduğu tespit edilen çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

