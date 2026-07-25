Fırtına sahili süpürdü, kafenin masaları yer değiştirdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan etkili fırtına, sahilde bulunan bir kafeyi yıktı geçti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Karacabey ilçesi Yeniköy Boğaz'da bulunan bir kafede meydana geldi. Sahil kenanrında faaliyet gösteren bir kafe, etkili fırtınaya yakalandı. Kafenin bahçesinde bulunan masa ve sandalyeler adeta yer yeğiştirirken, ilginç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı