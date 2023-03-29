Fırtına kazaya yol açtı: 2 yaralı Sinop'ta etkili olan fırtına kazaya yol açtı, 2 kişi yaralandı.

Fırtına kazaya yol açtı: 2 yaralı

SİNOP - Sinop'ta etkili olan fırtına kazaya yol açtı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Samsun yolu Hızarçayı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.'nin kullandığı 55 AHU 026 plakalı otomobil Sinop istikametine seyir halindeyken fırtınadan kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü M.D. ve yanında bulunan H.D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.