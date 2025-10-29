Fırtına Faciası: Konteynerin Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Ayaş ilçesinde fırtınanın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan konteynırın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Ankara'nın Ayaş ilçesi İlhanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dün, gün boyu devam eden şiddetli rüzgarın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan bir konteyner ev devrildi. Konteyner evin içinde bulunan Üçler Kılıç isimli vatandaş konteynırın altında kaldı. Konteynerin devrildiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Üçler Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç için bugün Yenimahalle Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA