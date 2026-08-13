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Bayburt'ta Fırınlara Hijyen ve Gramaj Denetimi

Bayburt'ta Fırınlara Hijyen ve Gramaj Denetimi
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Bayburt'ta zabıta ekipleri, il merkezindeki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Ekmek ve unlu mamullerin gramajları tek tek kontrol edilirken, üretim alanlarının temizliği, personel hijyeni ve iş yeri düzeni de incelendi. Gramaj eksikliği tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Bayburt'ta zabıta ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Denetimlerde ekmek ve unlu mamullerin belirlenen gramajlara uygunluğu kontrol edildi.

Halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan ekmek ve diğer unlu mamullerin gramajları tek tek tartılarak incelendi.

Ekipler, üretim alanlarının temizlik durumunu, personel hijyenini ve iş yerlerinin genel düzenini de denetledi. Fırınlarda kullanılan ekipmanlar ile çalışma alanlarının hijyen şartlarına uygunluğu gözden geçirildi.

Yapılan kontrollerde gramaj eksikliği tespit edilen ürünlerin üretildiği işletmelere ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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