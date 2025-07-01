Fırat Nehri'nde Boğulma Tehlikesi: İki Genç Kurtarıldı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar, suya atlayarak gençleri kurtardı ve sağlık durumları iyi.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar suya atlayarak suda çırpınan 2 kişiyi kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan 2 kişi, ilçeden geçen Fırat Nehri'ne girdi. Ancak kısa süre sonra şiddetli akıntıya kapılan gençler, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa