Fırat Nehri'nde Boğulma Tehlikesi: 3 Genç Kurtarıldı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 3 genç, boğulma tehlikesi geçirerek son anda çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olayda can kaybı yaşanmadı ve kurtarılanların sağlık durumları iyi.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 3 kişi boğulmaktan son anda kurtardı.
İddiaya göre, 3 genç serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Gençler, Nehir'e girdikten kısa süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden çevredeki gençlerin yardımıyla 3 kişiyi son anda kurtardı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda can kaybı yaşanmazken, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa