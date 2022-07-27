Son dakika haberleri | Şehit Er Yoğurtcu son yolculuğuna uğurlandı (2) Son dakika gündem haberi: -Şehidin bebeğinin annesinin kucağında uyuması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aileye taziyede bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileye taziyede bulunması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aileye taziyede bulunması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in aileye taziyede... -Şehidin bebeğinin annesinin kucağında uyuması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aileye taziyede bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileye taziyede bulunması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aileye taziyede bulunması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in aileye taziyede bulunması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazının kıldırması Şehidin naaşının tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınması Şehidin ailesinin duygu dolu anları Şehidin eşi ve çocuğunun şehidin naaşının yanından yürümesi Şehidin tören ile uğurlanması ANKARA - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Tank Sözleşmeli Er Mevlit Yoğurtcu için Ankara Ahmet Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. (2) 3. Sayfa AA / Bayram Akkaya Devlet Bahçeli Mahmut Özer 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri | Şehit Er Yoğurtcu son yolculuğuna uğurlandı (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.