Son dakika haberleri | Şehit Er Yoğurtcu son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika gündem haberi: -Şehidin bebeğinin annesinin kucağında uyuması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aileye taziyede bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileye taziyede bulunması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aileye taziyede bulunması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in aileye taziyede...
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-Şehidin bebeğinin annesinin kucağında uyuması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aileye taziyede bulunması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileye taziyede bulunması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aileye taziyede bulunması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in aileye taziyede bulunması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazının kıldırması
Şehidin naaşının tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınması
Şehidin ailesinin duygu dolu anları
Şehidin eşi ve çocuğunun şehidin naaşının yanından yürümesi
Şehidin tören ile uğurlanması ANKARA - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Tank Sözleşmeli Er Mevlit Yoğurtcu için Ankara Ahmet Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
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AA / Bayram Akkaya - 3. Sayfa