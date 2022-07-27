Son dakika haberleri | Şehit Er Yoğurtcu son yolculuğuna uğurlandı (2) - Haberler

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Son dakika haberleri | Şehit Er Yoğurtcu son yolculuğuna uğurlandı (2)

Son dakika gündem haberi: -Şehidin bebeğinin annesinin kucağında uyuması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aileye taziyede bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileye taziyede bulunması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aileye taziyede bulunması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in aileye taziyede...

 - Güncelleme:

-Şehidin bebeğinin annesinin kucağında uyuması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aileye taziyede bulunması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileye taziyede bulunması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aileye taziyede bulunması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in aileye taziyede bulunması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazının kıldırması

Şehidin naaşının tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınması

Şehidin ailesinin duygu dolu anları

Şehidin eşi ve çocuğunun şehidin naaşının yanından yürümesi

Şehidin tören ile uğurlanması ANKARA - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Tank Sözleşmeli Er Mevlit Yoğurtcu için Ankara Ahmet Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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AA / Bayram Akkaya - 3. Sayfa

Devlet Bahçeli Mahmut Özer 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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