İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir hakkında tahliye kararı

İSTANBUL - İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi olan Fırat Epözdemir, hakkında terör örgütü PKK'nın alt yapılanması HDK'ya üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Epözdemir, 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle tahliye edildi.

İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi olan Fırat Epözdemir'in silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın alt yapılanması olan HDK'ya (Hakların Demokratik Kongresi) üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Epözdemir ve avukatları, milletvekilleri, baro başkanları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Fırat Epözdemir, "Bir kişi suç işleyip, işlemediğini çok iyi bilir. Ben suç işlemediğimi çok iyi biliyorum. Nerede bir insan hakkı ihlali varsa, oraya kafa yordum. Bu mesleği seçmemdeki en büyük faktör budur. Benim HDK'nın Bağcılar Başkanı olduğum iddia ediliyor. Biz tamamıyla Diyarbakır Barosu'nun çağrısı üzerine Cizre'ye gittik" diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fırat Epözdemir'in 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle tahliye edilmesine hükmederek, duruşmayı 9 Eylül tarihine erteledi.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fırat Epözdemir'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplamda 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.