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Firari Şahıs 10 Yıl Sonra Yakalandı

Firari Şahıs 10 Yıl Sonra Yakalandı
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Seydikemer'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2013 yılından beri aranan M.E. isimli şahsı, kasten öldürme suçu da dahil olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan dolayı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Seydikemer'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 2013 yılından beri firari olan şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Denizli'de karıştığı kasten öldürme suçu başta olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan arandığı belirlenen M.E. isimli şahıs, ilçede olduğu bilgisi üzerine ekipler tarafından takip edildi. 12 Mart Çarşamba günü düzenlenen operasyonda M.E., evinin önünde yaşanan kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında hakkında 30 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak Seydikemer Eşen Cezaevi'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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