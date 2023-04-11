Firari kişiler Tokat JASAT timleri tarafından yakalandı

Tokat JASAT ekipleri Kahramanmaraş depremlerinde firar eden 8 kişiyi yakalayarak adalete teslim etti.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarmanın Dedektifleri olarak da bilinen JASAT Timi son 1 yılda yapmış olduğu operasyonlar sonucunda 200 Asayiş, 57 Kaçakçılık olayı olmak üzere 257 olayı aydınlattı. 257 olay ile ilgili tespit ettiği 325 şüpheli ise yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 152' si tutuklanırken, 173 şüpheli hakkında adli tedbir kararı uygulandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri son bir yılda yapmış olduğu operasyonlarda, hakkında adli makamlar tarafından yakalama kararı bulunan 159 kişiyi de yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Yüzyılın felaketi olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde cezaevinden firar eden Hükümlü veya Tutuklulardan 8' i Tokat JASAT tarafından yakalanarak adalete teslim edildi. Jandarma dedektifleri en küçük ipuçlarını bile değerlendirip suç ve suçlu bağlantılarını ortaya koyarak olayları aydınlatarak şüphelileri Adalete teslim etmeye devam ediyor. - TOKAT