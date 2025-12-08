Haberler

Salihli'de 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari saklandığı evde yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.B., polis operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.B., cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçlarından aranan ve hakkında 18 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki saklandığı bir evde kıskıvrak yakalandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, firari M.B.'nin(28) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ikamette olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla yakalanan M.B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
UNRWA merkezine baskın: BM bayrağı indirildi, İsrail bayrağı çekildi

İsrail'den BM'yi kızdıracak hareket! Kendi bayraklarını astılar
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title