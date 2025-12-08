Salihli'de 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari saklandığı evde yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçlarından aranan ve hakkında 18 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki saklandığı bir evde kıskıvrak yakalandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, firari M.B.'nin(28) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ikamette olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla yakalanan M.B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA