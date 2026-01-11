Haberler

Mardin'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan aranan kişiydi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Yapılan çalışmalar sonucu hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'hırsızlık' suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

