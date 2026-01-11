Mardin'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Yapılan çalışmalar sonucu hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'hırsızlık' suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN