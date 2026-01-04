Haberler

İzmir'de 41 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.B. (32), polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 Ocak günü denetim gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda yakalanan A.B. (32) isimli şahsın sorgulamasında; "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplamda 41 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

