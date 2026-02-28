Haberler

Firari hükümlü metruk binada yakalandı

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde bir metruk binada saklanan silahlı yağma suçundan hüküm giymiş firari A.A., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde firari hükümlü polis ekipleri tarafından, saklandığı metruk binada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Şubat tarihinde tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden A.A. isimli hükümlünün Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi'ndeki metruk binada saklandığı bilgisine ulaşan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. "Silahlı yağma" suçundan dolayı tutuklu olduğu öğrenilen şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. - ÇORUM

