Kesinleşmiş 43 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kesinleşmiş 43 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 91 ayrı suç kaydı olan firari, Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 43 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ocak tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, hakaret, hırsızlık ve yağma suçlarından toplam 91 adet suç kaydı bulunan H.A. (28) isimli şahsın Turgutlu ilçesinde olduğu belirlendi.

JASAT ekiplerince yapılan saha araştırmaları ve istihbari çalışmalar neticesinde yakalanan H.A., gözaltına alındı. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA