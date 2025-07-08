Firari FETÖ Üyesi Eski Polis Memuru Kula'da Yakalandı

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Manisa'nın Kula ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş eski polis memuru A.K. (34), emniyet güçlerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. A.K., firari olduğu süre boyunca farklı şehirlerde saklanıyordu.

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu, FETÖ üyeliğinden hüküm giyen ve 2023 yılından bu yana firari durumda olan eski polis memuru A.K. (34) yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, hakkında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen A.K., uzun süredir farklı şehirlerde saklanarak izini kaybettirmeye çalışıyordu. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şahsın ilçeye geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin dikkat çekmemek için kılık değiştirerek gözlük, sahte bıyık ve şapka taktığı, bu şekilde ilçede dolaştığı öğrenildi. Ancak polis ekiplerinin dikkatli takibi ve yürüttüğü saha çalışması sonucunda A.K., saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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