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Fındık yevmiyesinde olan aile faciadan kurtuldu

Fındık yevmiyesinde olan aile faciadan kurtuldu
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Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelanda, bir evin bir katı toprak ve balçıkla doldu.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelanda, bir evin bir katı toprak ve balçıkla doldu.

Olay, Beşikdüzü ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelanda Erdoğan Güdük'e ait evin bir katı toprak ve balçık altında kaldı.

Heyelanın meydana geldiği sırada ev sakinlerinin fındık yevmiyesinde olması olası bir facianın önüne geçti. Evde bulunan hayvanlar ise çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin heyelanın meydana geldiği alanda inceleme ve durum tespit çalışması başlattığı öğrenildi.

Heyelanda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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