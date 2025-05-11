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Fındık Büyüklüğündeki Dolu Trafik Kazasına Neden Oldu

Fındık Büyüklüğündeki Dolu Trafik Kazasına Neden Oldu
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Çorum'un Osmancık ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu, kayganlaşan yolda bir otomobilin elektrik direğine çarpmasına ve 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Dolu nedeniyle caddeler beyaz bir örtü ile kaplandı.

Fındık büyüklüğünde yağan dolu trafik kazasını beraberinde getirdi

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle kayan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışıyla birlikte caddeler, sokaklar, bahçeler beyaza büründü. Caddeyi kaplayan suda mahsur kalan bir araç ise çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Koyunbaba Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halinde olan 34 NJ 6870 plakalı otomobil, dolu sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralanan vatandaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bazı vatandaşlar ise araçlarını, dolu yağışından korumak için battaniye ve halılarla sardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKAY SEVER - 3.Sayfa
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