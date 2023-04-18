Film sahnelerini aratmıyor! Vatandaşlar, kaza yapıp kaçan aracın peşine düştü

Başakşehir'de kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan sürücüyü kazaya karışan vatandaşlar kovaladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde İstanbuş Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde iddiaya göre bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü kazaya karıştıktan sonra otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR KOVALADI

Kaçmak isteyen sürücüyü çevredeki vatandaşlar kovaladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.