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Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de 74 bin 643 ölüm bildirdi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölenlerin sayısının 74 bin 643'e, yaralıların sayısının 175 bin 962'ye ulaştığını açıkladı. Bakanlığa göre son 24 saatte 2 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 643'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybederken, 15 sivil yaralandı. Bölgede daha önce düzenlenen saldırı sonucu ağır yaralanan bir sivil ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bakanlık, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının bin 613'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 849'a yükseldiği, yaralı sayısının da 5 bin 833'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 643'e, toplam yaralı sayısının da 175 bin 962'ye ulaştığı aktarıldı.

Öte yandan, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların üzerine toprak kayması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Böylece bina çökmesi ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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