Filistin'de Cenazelerde İşkence İzleri Tespit Edildi

Güncelleme:
Ateşkes anlaşması kapsamında İsrail tarafından teslim edilen 45 cenazede işkence ve infaz izleri bulundu. Cenazelerin bir kısmında kelepçe izleri dikkat çekti.

Filistinlilerin cenazelerini almakla görevli komisyon üyesi Sameh Hamad, bazı cenazelerin ellerinde ve bacakların kelepçeler olduğunu belirterek, bazılarında ise işkence ve infaz izleri tespit edildiğini açıkladı.

Hamad, cenazelerin 25 ila 70 yaşları arasındaki Filistinlilere ait olduğunu belirterek, "Çoğunun boynunda bantlar vardı, birinin boynunda ise ip vardı. Cesetlerin çoğu sivil giysiler giymişti, ancak bazıları üniforma giymişti" ifadelerini kullandı. Hamad, ayrıca cenazeleri teslim eden Kızıl Haç ekibinin sadece 3 kişinin ismini kendilerine verdiğini belirtti.

Cenaze iadesi devam ediyor

Filistin, ateşkes anlaşması kapsamında bugüne kadar 90, İsrail ise 8 cenaze teslim aldı. İsrail, dün teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esirlere ait olmadığını açıkladı. - GAZZE ŞERİDİ

