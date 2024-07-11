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Filipinler'de Polis Aracıyla Yayaların Arasına Dalan Kişi 3 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

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Filipinler'in Rizal eyaletine bağlı Morong kasabasında psikolojik rahatsızlığı bulunan bir kişi, kaçırdığı polis aracıyla yayaların arasına dalması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 57 yaşındaki şahıs, tedavi görmek üzere polis tarafından götürüldü.

Filipinlerde bir kişinin kaçırdığı polis aracıyla yayaların arasına dalması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Filipinler'in Rizal eyaletine bağlı Morong kasabasında yerel saatle 11.45 sıralarında psikolojik rahatsızlığı bulunan bir kişi park halindeki polise ait devriye aracını kaçırdı. Polisin aracı durdurmaya çalıştığı ancak şahsın hızlanarak kaçmayı başardığı, önce yol kenarındaki direğe daha sonra ise yayalara çarptığı öğrenildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği biri polis en az 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen 57 yaşındaki şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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