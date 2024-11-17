Üye Girişi
Haberler

Filipinler'de Man-yi Tayfunu: 2 Yaralı, 1.2 Milyon Tahliye

Filipinler'de Man-yi Tayfunu: 2 Yaralı, 1.2 Milyon Tahliye
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'de karaya çıkan Man-yi Tayfunu nedeniyle en az 2 kişi yaralanırken, 1.2 milyon kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgarlarla birlikte 93 uçuş iptal edildi ve birçok bölge elektrik kesintisi yaşadı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Filipinler'de karaya çıkan Man-yi Tayfunu nedeniyle en az 2 kişi yaralandı, 1.2 milyon kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle 93 uçuş iptal edildi.

Filipinler'in Bicol bölgesindeki Catanduanes adası yakınlarında karaya çıkan Man-yi Tayfunu'nun bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, hızı saatte 185 kilometreye ulaşan rüzgarlara yol açan tayfun nedeniyle en az 2 kişi yaralandı. Ülke genelinde 1.2 milyon kişinin evlerinden tahliye edilirken, en az 93 uçuş iptal edildi. Tayfun birçok bölgede maddi hasara ve elektrik kesintilerine neden oldu. Şiddetli rüzgar, ağaçları yerlerinden sökerken, evlerin çatısı uçtu.

Tayfun nedeniyle 26 yerel ve 2 uluslararası havaalanı kapatıldı

Tayfun nedeniyle 26 yerel ve 2 uluslararası havaalanının geçici olarak kapatıldığını açıklayan yetkililer, birçok feribot seferinin de askıya alındığını ifade etti. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ordu ve sahil güvenlik kuvvetleri dahil 36 bin personelin katılımıyla sürdüğü belirtildi.

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA), tayfunun bu gece itibariyle kademeli olarak etkisini yitireceğini açıkladı.

"Süper Tayfun" olarak tanımlanmıştı

PAGASA, hızı saatte 185 kilometreye ulaşan rüzgarlara neden olan Man-yi Tayfunu'nun "Süper Tayfun" kategorisine alındığını açıklamıştı. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik

Demokrat Parti kongresi karıştı! Cemal Enginyurt istifa ediyor

 Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun

Erdoğan'dan toplantıya damga vuran Bahçeli talimatı

 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polisin üzerine saldı
Beylikdüzü'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı

AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Victoria Kjaer kimdir? Victoria Kjaer kaç yaşında, nereli? Ayliz Duman kimdir? Miss Turkey Universe Ayliz Duman kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı, evli mi? Niğde çikolatası nedir, nerede satılıyor? Ormana köyün nerede, hangi ile bağlı? Ormana köyü resimleri! AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı kimi neden saldırdı, olay anı VİDEO var mı? Çağla Cansu olayı nedir? Çağla Cansu'yu neden vurdu? Tiktok fenomeni Cansu öldü mü? Karadağ Türkiye muhtemel 11'leri ve kadrosu açıklandı mı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 17 Kasım 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 17 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 17 Kasım Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.